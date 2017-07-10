Мелітопольський інклюзивний бал

Деталі липня 10, 2017

У Мелітополі організація «Благодійне об'єднання« Соціальний фонд », ставши переможцем конкурсу грантів для реалізації соціально-культурних проектів від місцевої влади, отримала 17 тисяч гривень на програму« Мелітопольці за рівні можливості ».

Під час реалізації програми в місті проведуть інклюзивний бал. Цей культурний захід організовують і проведуть для городян люди з інвалідністю. Крім того, проведуть ряд акцій для того, щоб об'єднати людей для роботи на благо громади.