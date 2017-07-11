Деталі липня 11, 2017

6 липня, в родині депутата міськради від "Опозиційного блоку" Руслана Божка сталася радісна подія - у нього народилася дочка, повідомив на своїй сторінці у соцмережі щасливий батько.

Руслан Божко - колишній фінансовий директор "Запоріжсталі". У компанії "Метінвест" він працює з 2006 року. З 2011 року він - фінансовий директор ВАТ "Запоріжсталь". З 2015 року - депутат Запорізької міськради 7 скликання від "Опозиційного блоку". Після перемоги на виборах Руслан очолив найважливішу комісію в міськраді - бюджетну.