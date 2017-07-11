Tuesday, July 11, 2017
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в родині депутата міськради від "Опозиційного блоку" Руслана Божка

Деталі
липня 11, 2017

6 липня, в родині депутата міськради від "Опозиційного блоку" Руслана Божка сталася радісна подія - у нього народилася дочка, повідомив на своїй сторінці у соцмережі щасливий батько.
Руслан Божко - колишній фінансовий директор "Запоріжсталі". У компанії "Метінвест" він працює з 2006 року. З 2011 року він - фінансовий директор ВАТ "Запоріжсталь". З 2015 року - депутат Запорізької міськради 7 скликання від "Опозиційного блоку". Після перемоги на виборах Руслан очолив найважливішу комісію в міськраді - бюджетну.

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