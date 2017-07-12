День щастя: 200 дітей, вихованців шкіл-інтернатів Запорізької області відпочили у кирилівському аквапарку

Деталі липня 12, 2017

8 липня, за ініціативи голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака, Запорізької

обласної державної адміністрації, а також за підтримки керівництва аквапарку «Острів

скарбів»

у смт Кирилівка діткам подарували цілий день літнього відпочинку та розваг.

- В чудовий літній день ми організували відпочинок для маленьких запоріжців, які

потребують соціального захисту і турботи, - прокоментував голова Запорізької обласної

ради Григорій Самардак, який приїхав особисто зустріти дітей в аквапарку. - Цей захід

– це результат об’єднання зусиль соціально відповідального бізнесу, обласної громади і

державної влади. Сьогодні з дітьми приїхала Тетяна Озерова, я вдячний Костянтину

Брилю за те, що переймається цими питаннями. Через такі спільні проекти ми бачимо

майбутнє України і можливість реалізації багатьох добрих проектів, - підсумував голова

облради.

В літній період всі дітки, які виховуються в інтернатних закладах, а також діти

пільгових категорій відпочивають у літніх таборах на березі Азовського моря за

рахунок обласного бюджету. Зокрема, тендер на організацію літнього відпочинку

виграли три оздоровчі заклади: «Меотіда» у Приморську, «Факел» у Бердянську та

«Лісова казка» у Кирилівці. Два з них – у Приморську та Бердянську – на минулому

тижні відвідав голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак. Він зауважив, що з

обласного бюджету на закупку путівок в цьому році передбачено 16 млн. грн. Вже

закуплені понад 24 тис. путівок. Втім, враження від розваг в аквапарку – це додаткова

можливість подарувати дітям позитивні емоції.

- Ми завжди раді таким ініціативам, адже ми досягли головної мети: діти щасливі, вони

в чудовому настрої! Ми чекаємо нові пропозиції, - підкреслила директор департаменту

освіти і науки Запорізької ОДА Тетяна Озерова. - Приміром, вихованці Вільнянської

школи-інтернату вперше відвідали аквапарк. Всім їм дуже сподобались дельфіни та

морські котики в дельфінарії, а найяскравіші враження – від водних атракціонів, на яких

вони провели один із щасливих липневих днів.

Як зазначив засновник аквапарку «Острів скарбів» Тарас Чекурда, це вже 8-ма подібна

акція і вони згодні продовжити добру традицію з проведення безкоштовних заїздів для

дітей, які потребують особливого піклування.

- Ми живемо в складний час, а хочеться чогось доброго. Подібними акціями ми

намагаємось закладати в дітях фундамент позитиву, щоб в їхніх серцях було місце для

любові, для добра, - підкреслив Тарас Чекурда.

Відвідати парк на воді, покататися на водних гірках та подивитися виступ унікальних

артистів дельфінарію у цей день змогли 200 хлопців та дівчат з 12 інтернатних закладів

області. Такий подарунок малеча запам’ятає надовго, а після вистави у дельфінарії,

дехто навіть визначився із майбутньою професією.

- Я вперше побував у дельфінарії і в такому аквапарку. Мені дуже сподобалось, хочу

тепер стати дресирувальником дельфінів, - поділився враженнями восьмирічний

Сашко.

Кращою ознакою того, що відпочинок вдався на славу, було щире одноголосне дитяче

«Дякуємо!» всім організаторам цієї чудової поїздки.