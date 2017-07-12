День щастя: 200 дітей, вихованців шкіл-інтернатів Запорізької області відпочили у кирилівському аквапарку

8 липня, за ініціативи голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака, Запорізької
обласної державної адміністрації, а також за підтримки керівництва аквапарку «Острів
скарбів»
у смт Кирилівка діткам подарували цілий день літнього відпочинку та розваг.
- В чудовий літній день ми організували відпочинок для маленьких запоріжців, які
потребують соціального захисту і турботи, - прокоментував голова Запорізької обласної
ради Григорій Самардак, який приїхав особисто зустріти дітей в аквапарку. - Цей захід
– це результат об’єднання зусиль соціально відповідального бізнесу, обласної громади і
державної влади. Сьогодні з дітьми приїхала Тетяна Озерова, я вдячний Костянтину
Брилю за те, що переймається цими питаннями. Через такі спільні проекти ми бачимо
майбутнє України і можливість реалізації багатьох добрих проектів, - підсумував голова
облради.
В літній період всі дітки, які виховуються в інтернатних закладах, а також діти
пільгових категорій відпочивають у літніх таборах на березі Азовського моря за
рахунок обласного бюджету. Зокрема, тендер на організацію літнього відпочинку
виграли три оздоровчі заклади: «Меотіда» у Приморську, «Факел» у Бердянську та
«Лісова казка» у Кирилівці. Два з них – у Приморську та Бердянську – на минулому
тижні відвідав голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак. Він зауважив, що з
обласного бюджету на закупку путівок в цьому році передбачено 16 млн. грн. Вже
закуплені понад 24 тис. путівок. Втім, враження від розваг в аквапарку – це додаткова
можливість подарувати дітям позитивні емоції.
- Ми завжди раді таким ініціативам, адже ми досягли головної мети: діти щасливі, вони
в чудовому настрої! Ми чекаємо нові пропозиції, - підкреслила директор департаменту
освіти і науки Запорізької ОДА Тетяна Озерова. - Приміром, вихованці Вільнянської
школи-інтернату вперше відвідали аквапарк. Всім їм дуже сподобались дельфіни та
морські котики в дельфінарії, а найяскравіші враження – від водних атракціонів, на яких
вони провели один із щасливих липневих днів.
Як зазначив засновник аквапарку «Острів скарбів» Тарас Чекурда, це вже 8-ма подібна
акція і вони згодні продовжити добру традицію з проведення безкоштовних заїздів для
дітей, які потребують особливого піклування.
- Ми живемо в складний час, а хочеться чогось доброго. Подібними акціями ми
намагаємось закладати в дітях фундамент позитиву, щоб в їхніх серцях було місце для
любові, для добра, - підкреслив Тарас Чекурда.
Відвідати парк на воді, покататися на водних гірках та подивитися виступ унікальних
артистів дельфінарію у цей день змогли 200 хлопців та дівчат з 12 інтернатних закладів
області. Такий подарунок малеча запам’ятає надовго, а після вистави у дельфінарії,
дехто навіть визначився із майбутньою професією.
- Я вперше побував у дельфінарії і в такому аквапарку. Мені дуже сподобалось, хочу
тепер стати дресирувальником дельфінів, - поділився враженнями восьмирічний
Сашко.
Кращою ознакою того, що відпочинок вдався на славу, було щире одноголосне дитяче
«Дякуємо!» всім організаторам цієї чудової поїздки.
Швидко, легко й безкоштовно
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