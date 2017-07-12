В рамках міжвідомчої прес-конференції четверо юних героїв отримали Грамоти та подарунки

Деталі липня 12, 2017

10 липня в кризовій залі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбулася міжвідомча прес-конференція. Захід розпочався з урочистого нагородження чотирьох друзів з Дніпрорудного, які врятували свого товариша. Данило Долгих, Вадим Канцурак, Микита Клипа та Вадим Сухенко отримали Грамоти, цінні подарунки та сувеніри з символікою ДСНС. Після прес-конференції юні герої відвідали пожежну частину, де мали змогу поспілкуватися з професійними рятувальниками, приміряти бойовий одяг та роздивитися міць легендарних червоних велетнів.

Нагадаємо історію, яка 31 травня сколихнула місто Дніпрорудне Запорізької області. Компанія підлітків вирішила відкрити купальний сезон, в результаті чого 15-річний Ігор Тімаков мало не потонув. Врятували хлопця його четверо друзів.

Подія сталася у с. Балки Василівського району Запорізької області. Дев’ятеро дітей віком 14-15-ти років вирішили пострибати з містка у магістральний канал Північно-Рогачинської зрошувальної системи. Про заборону купання тут діти знали, але це їх не зупинило. Як це часто буває у підлітків, ніхто не бачив у подібних розвагах ніякої небезпеки. Вони пірнали один за одним, гралися у воді та сміялися. Тепла погода, прохолодна вода та веселий настрій… Аж раптом черговий стрибок і хлопчик не винирнув. Діти почали пірнати у воду, шукаючи друга. Через декілька хвилин четверо підлітків Данило Долгих, Вадим Канцурак, Микита Клипа та Вадим Сухенко знайшли непритомного Ігоря у водоростях на дні каналу. Хлопці витягли постраждалого на місток та почали надавати першу долікарську допомогу. Дівчатка тим часом викликали швидку. Четверо друзів звільнили легені Ігоря від води і до приїзду медиків безперервно робили штучне дихання. Перед юнаками було бездиханне тіло товариша, але вони не здавалися, знали, що повинні повернути малого до життя. Хлопець прийшов до тями і знову знепритомнів. Так повторювалось кілька разів. Саме ці своєчасні, відчайдушні, наполегливі дії чотирьох юних рятівників зіграли вирішальну роль в цій історії. Ігоря таки вдалося врятувати.

Каретою швидкої хлопчика було госпіталізовано до Дніпрорудненської міської лікарні. Через вкрай тяжкий стан постраждалого вирішили перевезти до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні. Тиждень хлопчик провів у стані коми. Тепер уже лікарі боролися за його життя. Проте, медики сказали одразу, якби друзі не почали негайно надавати першу допомогу, малого врятувати було б уже не можливо. Наразі хлопчик одужує. Попереду в Ігоря та його батьків довгий нелегкий шлях реабілітації.

Мама врятованого Олена Тімакова одразу звернулася до друзів сина зі словами величезної вдячності від усього материнського серця. Вона дякує й батькам хлопців за виховання юних героїв, чий вчинок можна вважати подвигом і прикладом для наслідування. Саме Олена звернулася до дирекції школи, де навчаються хлопці, до прес-служби Головного управління ДСНС України у Запорізькій області з проханням нагородити юних рятівників. «Хоча, я не знаю, яких слів і нагород вистачить, аби виразити мої почуття до цих сміливих, рішучих юнаків. Вони врятували життя моєму синові! - з окликом та сльозами на очах говорить жінка, - Для мене вони справжні герої назавжди. І я хочу, аби про їхній вчинок дізналася вся країна».