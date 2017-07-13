Шановні металурги, працівники гірничодобувної промисловості!

Деталі липня 13, 2017

Металургія – одна з найпотужніших галузей економіки України, яка має багаторічну історію, уславлені традиції, що передаються від покоління до покоління.

З розвитком металургійної промисловості нерозривно пов’язана історія Запорізького краю, адже в усьому світі наше місто знають не тільки як колиску українського козацтва, а й індустріальне серце України.

Запорізькі металурги та гірники - люди гарячої, важкої професії, яка загартовує, формує міцний, сталевий характер. Щоденною копіткою працею ви робите вагомий внесок у розвиток нашої держави та Запорізької області.

Дякую ветеранам праці за внесок у розвиток галузі, успіхів молодому поколінню металургів.

А запорізькім флагманам вітчизняної промисловості – подальшого розвитку, осучаснення й оновлення виробництва.

Кожному з вас бажаю стабільності і благополуччя, здоров’я, миру та злагоди у родинах.

Зі святом!

З повагою,

голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак