Вітання з Днем працівників металургії від Костянтина Бриль

Деталі липня 13, 2017

Від щирого серця вітаю вас з професійним святом - Днем працівників металургійної та гірничодобувної галузі України!

В нашій державі металургія є однією з найважливіших промислових галузей. Адже без неї неможливо уявити сучасну техніку, науку чи повсякденне життя. Тож не дивно, що діяльність металургів та гірників відіграє таку важливу роль в економіці всієї України.

Без важкої праці наших металургів практично неможливо налагодити та забезпечити роботу безлічі підприємств не тільки важкої, але і легкої промисловості. Власне ж гірничодобувна промисловість нерозривно пов’язана з металургійною. Адже саме гірники видобувають руду, газ та все, що потрібно для металургів регіону.

Сьогодні в цих галузях працюють сотні тисяч людей: доменщики, сталевари, прокатники, ливарники, ковалі, інженери, шахтарі, геологи та багато інших фахівців.

І нині бажаю всім вам міцного здоров'я, успіху та щастя. Дякую вам за нелегку працю. Обрана вами професія - важка та почесна. А звання металургів та гірників завжди буде приводом для гордості не тільки у Запоріжжі, а й в усій Україні.

Зі святом вас!

Голова Запорізької обласної Державної адміністрації Костянтин Бриль