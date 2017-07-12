Wednesday, July 12, 2017
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У Запоріжжі презентують тритомник

Деталі
липня 12, 2017

13 липня об 11.00 в Запорізькій обласній універсальній бібліотеці (конференц-зал, 4-й поверх) пройде презентація історичної трилогії Віталія Рогожи „Запороги”.
Віталій Рогожа - поет, прозаїк, драматург, лауреат президентської премії „Українська книжка року”, член Національної спілки письменників. Автор народився у 1947 році в селі Мурахівка Березнегуватського району Миколаївської області. Вірші почав писати ще у школі. Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут.
У трьох томах історичної трилогії Віталія Рогожи „Запороги” читачі дізнаються цікаві, несподівані факти про часи Козаччини, про гетьманів Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепу.

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