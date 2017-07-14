20 липня Андрій Куліков проведе в Запоріжжі мозковий штурм

Деталі липня 14, 2017

У четвер, 20 липня 2017 року об 11.00 у Запорізькому обласному центрі молоді (м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49) в рамках громадського марафону #Навіщо_Нам_Бути_Разом?

відбудеться мозковий штурм на тему: «Шляхи та умови реінтеграції: виклики та можливості».

Учасники розділяться на дві пари команд, які представлятимуть аргументи «за» та «проти» за такими позиціями:

• Чи можемо ми бути разом: так чи ні?

• Україна має звільнити Донбас військовим шляхом: так чи ні?

• Влада має почути людей з тимчасово окупованих територій: так чи ні?

• Реінтеграція: перед деокупацією чи після?

У фінальній частині заходу команди разом з залом визначать певну «третю позицію», яка дозволяє дійти компромісу, відповівши на такі питання:

• За яких умов ми можемо бути разом?

• Навіщо нам бути разом?

Ведучий - журналіст Андрій Куликов.

Запрошені гості:

Юлія Тищенко, експерт, Український незалежний центр політичних досліджень

Олег Саакян, громадський активіст, Єдиний Координаційний Центр «Донбас»

У мозковому штурмі візьмуть участь представники місцевих спільнот - волонтери, АТОвці, переселенці, громадські активісти.

Захід відбудеться за підтримки Посольства Швейцарії в Україні, участі Українського незалежного центру політичних досліджень та Єдиного Координаційного Центру «Донбас».