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9-ий полк оперативного призначення у м. Запоріжжя запрошує на службу за контрактом

Деталі
серпня 01, 2017

Нацгвардійці військової частини 3029 Національної гвардії України вийшли на вулиці міста з метою популяризації військової служби за контрактом.

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Сьогодні як ніколи дуже важливо усвідомлювати потребу захисту нашої держави. Професія військовослужбовця має велику повагу та гідно забезпечується державою, заробітна платня військового зараз становить більше 7 000 тис. грн.

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Відтак мужнім виглядом бійці 9-го полку привертали увагу городян в центрі м. Запоріжжя та роздавали агітаційну інформацію перехожим, переважно чоловікам.

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Також нацгвардійці розповідали зацікавленим перехожим про особливості служби у лавах Національної гвардії України, про те, які переваги наразі мають військовослужбовці.

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«Приємно ділитися враженнями про службу з людьми, яким вона не знайома. Люди проявляють зацікавленість і позитивно реагують на нацгвардійців, це мотивує мене служити українському народу.» - поділився враженням про агітаційну кампанію старший солдат Руслан Бондаренко.


редактор Олег Соловйов

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