9-ий полк оперативного призначення у м. Запоріжжя запрошує на службу за контрактом

Деталі серпня 01, 2017

Нацгвардійці військової частини 3029 Національної гвардії України вийшли на вулиці міста з метою популяризації військової служби за контрактом.

Сьогодні як ніколи дуже важливо усвідомлювати потребу захисту нашої держави. Професія військовослужбовця має велику повагу та гідно забезпечується державою, заробітна платня військового зараз становить більше 7 000 тис. грн.

Відтак мужнім виглядом бійці 9-го полку привертали увагу городян в центрі м. Запоріжжя та роздавали агітаційну інформацію перехожим, переважно чоловікам.

Також нацгвардійці розповідали зацікавленим перехожим про особливості служби у лавах Національної гвардії України, про те, які переваги наразі мають військовослужбовці.



«Приємно ділитися враженнями про службу з людьми, яким вона не знайома. Люди проявляють зацікавленість і позитивно реагують на нацгвардійців, це мотивує мене служити українському народу.» - поділився враженням про агітаційну кампанію старший солдат Руслан Бондаренко.



редактор Олег Соловйов