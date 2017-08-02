У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 26 пожеж в природних екосистемах

Деталі серпня 02, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 26 пожеж в екосистемах, з них 1 лісова. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі

16,345 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 27 одиниць техніки та 104 вогнеборця.

Розпочався пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

У Запорізькій області на воді загинув чоловік

01 серпня о 18:10 18:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що біля д/к «Восток» в с. Приморський Посад у воді виявили людину без ознак життя. Рятувальники окремого рятувального посту АРЗ СП в 2 метрах від берега витягли з води тіло чоловіка. Ним виявився 44-річний житель м. Мелітополь. На березі лікарі констатували смерть та передали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 3 рятувальників.



У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

02 серпня о 00:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вул. Основній у Заводському районі м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у приватному житловому будинку горіли домашні речі та дах будинку на площі 50 кв.м.

О 01:30 вогнеборці локалізували пожежу, а о 01:52 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниць техніки та 10 чоловік особового складу.



Прогноз погоди з 02 серпня по 03 серпня 2017 року

по Запорізькій області

02.08.17 - Малохмарно, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 30-35о.

03.08.17 – Малохмарно, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 32-37о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області