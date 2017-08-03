У Запоріжжі вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі серпня 03, 2017

2 серпня о 12:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вул. Магістральна в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві надвірні споруди на загальній площі 80 кв.м.

О 13:01 вогнеборці локалізували пожежу, а о 14:26 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

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