У Запорізькаій області за добу вогнеборці ліквідували 38 пожеж в природних екосистемах

Деталі серпня 03, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 38 пожеж в екосистемах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 23,02 га.

Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 42 одиниці техніки та 150 вогнеборців.

Розпочався пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

2 серпня група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили артилерійські снаряди калібру 76 мм та 30 мм та мінометну міну калібру 82 мм.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.



Прогноз погоди на 03 серпня 2017 року

по Запорізькій області

Малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о,

вдень 33-38о.

по місту Запоріжжя

Малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 19-21о,

вдень 34-36о.



Прогноз погоди з 04 серпня по 05 серпня 2017 року

по Запорізькій області

04.08.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 34-39о.

05.08.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 20-25о, вдень 34-39о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області