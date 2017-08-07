На території Національного заповідника «Хортиця» зафіксовано 37 пожеж

Деталі серпня 07, 2017

На території області встановлено 5 клас пожежної небезпеки. Висока температура повітря, активне сонце, а також людська необачність – все це призводить до пожеж на відкритих

територіях. З початку року в екосистемах області виникло 2102 пожежі , на загальній площі - 813 га. За останню добу 38 пожеж, площа – 15,2 га. В межах лісового фонду 81 пожежа, 131 га. Наймасштабніша пожежа виникла 21 червня в Іванівському лісництві в м. Енергодар. Через сильні пориви вітру вогонь розповсюдився на площу 12 га. Додатково довелось задіяти пожежно-рятувальні підрозділи з Кам’янсько-Дніпровського та Михайлівського районів.

На території Національного заповідника «Хортиця»

37 пожеж , 14 га.

19 липня в плавневій зоні острова Хортиця виникло загоряння сухостою. Ліквідація пожежі ускладнювалась двома факторами: по-перше, спостерігалися пориви вітру до 15-20 м/с, а по-друге, дістатись до місця події звичайним способом на автоцистерні неможливо. Тому задіяли 2 рятувальні катери: від Головного управління та від аварійно-рятувальної станції №1.

Ще однією з нагальних проблем є те, що через небажання дотримуватись елементарних правил безпеки та діючого законодавства фермери та власники сільгосппідприємств безжально знищують шляхом випалювання рештки після збирання врожаю, в тому числі стерню, що створює загрозу перекидання вогню на сусідні поля та лісові масиви. Згідно ст. 77 ч. 2 адміністративного Кодексу це підлягає під адміністративне порушення. Але, на жаль, зловмисників дуже складно притягти до відповідальності. Як правило, вони роблять свою чорну справу під покровом ночі.

Через спекотну, суху погоду по Запорізькій області ситуація з пожежами вкрай складна. Проте, враховуючи досвід попередніх років, згідно плану залучення у резерві запорізьких рятувальників 10 спецавтомобілів, які в разі необхідності буде задіяно для гасіння пожеж в природних екосистемах та лісових масивах на території інших областей.