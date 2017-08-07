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У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 37 пожеж в природних екосистемах

Деталі
серпня 07, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 37 пожеж в екосистемах, з них 4 лісові. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 15,238 га. Від ГУ ДСНС

на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 38 одиниць техніки та 138 вогнеборців.
Розпочався пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

 

Запорізька область: за добу на воді загинуло двоє чоловіків
03 серпня за добу на воді загинуло двоє чоловіків. Події сталися в Запорізькому та Бердянському районах Запорізької області.
О 09:00 на річці Дніпро в районі с. Канівське у воді місцеві жителі виявили людину без ознак життя. На місце пригоди виїхали водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя.
Тіло чоловіка вилучили на берег та передали для проведення судово-медичної експертизи. Особа загиблого встановлюється.
О 13:50 в Бердівському водосховищі поблизу с. Осипенко у воді місцеві жителі виявили людину без ознак життя. На місце пригоди виїхали водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя.
Рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка з води та доставили на берег для проведення судово-медичної експертизи. Особа загиблого встановлена: 21-річний мешканець с. Червоне поле.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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