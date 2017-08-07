Запорізька область: на пожежі загинула літня жінка

Деталі серпня 07, 2017

06 серпня о 02:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вул. Береговій в с. Василівське

Вільнянського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок на загальній площі 50 кв.м.

Під час гасіння вогнеборці виявили тіло жінки без ознак життя. Нею виявилася 77-річна бабуся, яка проживала в будинку.

О 3:11 рятувальники локалізували пожежу, а о 4:40 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області