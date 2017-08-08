Tuesday, August 08, 2017
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У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 48 пожеж в природних екосистемах

Деталі
серпня 08, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 48 пожеж в екосистемах, з них 1 лісова. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 15,09 га. Від ГУ ДСНС

на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 67 одиниць техніки та 255 вогнеборців.
Розпочався пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

 

У Запорізькій області на воді загинув чоловік

6 серпня о 10:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в районі бази відпочинку «Металург» смт. Кирилівка Якимівського району сталася подія на воді. Чоловік намагався допливти до берега самостійно, але втратив свідомість. Відпочивальники доставили чоловіка на берег. Ним виявився 49-річний мешканець м. Запоріжжя. Працівниками окремого рятувального посту АРЗ СП надана перша долікарська допомога: штучний масаж серця та вентиляція легенів. По прибуттю, лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть.
Від ГУ ДСНС України залучалися 1 одиниця техніки та 3 рятувальника.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
7 - 8 серпня – по місту Запоріжжя та Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Прогноз погоди з 08 - 09 серпня 2017 року
по Запорізькій області


08.08.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 м/с, температура повітря вночі 21-26о, вдень 33-38о.
09.08.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 19-24о, вдень 30-35о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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