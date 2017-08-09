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У м. Бердянськ за добу на воді врятовано 41-річного чоловіка

Деталі
серпня 09, 2017

7 серпня по вул. М. Горького центральний пляж м. Бердянськ сталася подія на воді. На відстані 600 м від берега  на гумовому матраці чоловіка  відносило в море. Рятувальниками

КП «Рятувально-водолазна служба» на моторному човні доставили 41-річного відпочивальника на берег. Медична допомога врятованому не знадобилась.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!

 

м. Запоріжжя : фахівці-піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет часів минулих війн
7 серпня на вул. Історична м. Запоріжжя піротехніки АРЗ СП вилучили та знешкодили  артснаряд 122 мм  часів минулих війн.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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