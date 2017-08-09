У Запорізькій області за добу на воді 1 людина загинула, врятовано 8 чоловік

Деталі серпня 09, 2017

За добу на території області 1 людина загинула, 8 врятовано.

Так, 8 серпня в смт. Кирилівка, в районі пляжу б/в «Мрія» сталася подія на воді.

На відстані 2 км від берега на гумовому човні 3 людей відносило в море. Водолазне відділення ОП АРЗ СП доставили відпочивальників на берег.

Того ж дня в Якимівському районі с. Атманай місцевими мешканцями виявлено тіло людини без ознак життя в Утлюкському лимані. Тіло чоловіка передано на СМЕ. Підрозділи ДСНС не залучались.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!

У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 58 пожеж в природних екосистемах

За добу на території Запорізької області виникло 58 пожеж в екосистемах, з них 2 лісові. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 28,6 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 95 одиниць техніки та 313 вогнеборців.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

У м. Запоріжжя вогнеборці врятували 94-річну жінку

9 серпня о 01:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Ситова Комунарського району необхідна допомога. За вказаною адресою виїхала 1 одиниця техніки та 6 рятувальників.

Прибувши на місце події, співробітники підрозділу ДСНС по автодрабині потрапили до квартири, де на підлозі знаходилась 94-річна власниця. На місце події викликали швидку допомогу та врятовану жінку передали працівникам медицини.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

9-13 серпня по місту Запоріжжя та Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна пожежна

небезпека.

Прогноз погоди на09 серпня2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень32-37.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі20-22о, вдень34-36о.

Прогноз погоди з10 - 11 серпня2017 року

по Запорізькій області

10.08.17 - Невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі18-23о, вдень31-36о.

11.08.17– Невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі18-23о, вдень31-36о.



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