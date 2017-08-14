У Запорізькій області внаслідок пожежі грузового автомобіля з мукою ніхто не постраждав

10 серпня о 19:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на трасі Харків-Сімферопіль Василівського району горить кабіна автомобіля Рено Магнум
на площі 4 кв. м та причеп з мукою 22 тонни на площі 10 кв. м.
Вже о 19:25 вогнеборці пожежу локалізували, а о 20:00 повністю ліквідували горіння.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 од. техніки та 6 вогнеборців.
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