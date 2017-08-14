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У Запорізькій області вогнеборці ліквідували загорання сухої трави, що призвело до займання автомобіля та господарчих будівель

Деталі
серпня 14, 2017

13 серпня об 11:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в районі СОТ «Автомобіліст» с. Радионівка Бердянського району.


За вказаною адресою виїхало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на площі 4 га горить сухостій трави, чагарники, лісопосадка та вогнем пошкоджено двоповерховий дачний будинок, 10 господарчих споруд та поряд догоряє автівка марки ДЕУ Ланос на території дачних ділянок СОТ «Автомобіліст». Зі слів місцевих мешканців та дачників вони намагались загасити пожежу самостійно та після невдалих спроб визвали підрозділи ДСНС.
Гасіння пожежі ускладнювалось поривами вітру до 15-20 м/с. Вже о 16:15 пожежу локалізували,а о 18:20 повністю ліквідували горіння. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

 

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