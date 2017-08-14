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У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу господарських споруд

Деталі
серпня 14, 2017

13 серпня об 11:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Мелітопольському районі с. Маяк.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять 11 надвірних споруд, 720 тюків сіна, дрова та господарське приладдя на площі 2000 м кв.
Вже о 12:20 пожежу локалізували, а о 13:50 повністю ліквідували горіння. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

 

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