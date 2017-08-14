У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу в Старобердянському лісництві

13 серпня об 11:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Мелітопольському районі ДП «Мелітопольське ЛМГ» Старобердянському лісництві.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території лісництва горить суха трава, чагарники та дерева на площі 4,7 га. з них 3,2 га. верхова пожежа.
Вже о 12:30 пожежу локалізували, а о 13:57 повністю ліквідували горіння.
До ліквідації пожежі залучались 2 одиниці техніки та 6 працівників лісового господарства. Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
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