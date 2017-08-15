У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу в 5-ти поверховому житловому будинку

Деталі серпня 15, 2017

13 серпня о 12:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 5-ти поверховому житловому будинку м. Токмак.



За вказаною адресою виїхали 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що горять домашні речі в квартирі на площі 50 кв. м та балкони на 4 - му та 5- му поверхах площею 30 кв. м.

Вже о 12:55 рятувальники локалізували пожежу, а о 15:00 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.