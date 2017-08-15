У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 104 пожежі в природних екосистемах

Деталі серпня 15, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 104 пожежі в екосистемах, з них 14 лісових. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній

площі 92,54 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 135 одиниць техніки та 556 вогнеборців.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу в приватному домогосподарстві

14 серпня о 14:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вул. Джерельна с. Приморське, Василівського району,

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку, господарські споруди на площі 100 кв.м., та суха трава на території домоволодіння на площі1500 кв.м.

О 15:00 вогнеборці локалізували пожежу, а о 15:30 – повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Запорізька область: за минулу добу фахівці-піротехніки знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

14 серпня на відкритій території Запорізького та Кам’нсько -Дніпровського районів піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Загалом вилучено та знешкоджено 6 небезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 5 артснарядів калібру 76 мм та 1 гранату Ф-1.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

15-17 серпня по місту Запоріжжя та Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.



Прогноз погоди на 15 серпня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 28-33о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 21-23о, вдень 31-33о.

Прогноз погоди з 16 - 17 серпня 2017 року

по Запорізькій області

16.08.17 - Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 29-34о.

17.08.17 – Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 29-34о



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