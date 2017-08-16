У Мелітополі сталася ДТП з постраждалими

Деталі серпня 16, 2017

За фактом зіткнення чотирьох транспортних засобів в Мелітополі відкрито кримінальне провадження. 13 серпня близько 8:00 на регульованому перехресті

вулиць Воїнів Інтернаціоналістів та Інтеркультурній в місті Мелітополь сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій автомобіля ВАЗ-2109 під час лівого повороту на вулицю Інтеркультурну зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2101 синього кольору, під керуванням мешканця Мелітополя 1988 року народження, який рухався в зустрічному напрямку. Після цього ВАЗ-2101 відкинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101 бежевого кольору, під керуванням місцевого мешканця 1979 року народження. Водій останнього легкового автомобіля мусив застосувати екстрене гальмування. В результаті водій мопеда «Дельта», який рухався за ним, не встиг загальмувати та вдарив авто.

В результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали три громадянина: пасажири автомобіля ВАЗ-2101 синього кольору - жінки 1981 та 1998 року народження, та водій автомобіля ВАЗ-2101 бежевого кольору.

На даний час встановлюються всі обставини та причини події.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 5 серпня в Приазовському районі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево. В результаті аварії тілесні ушкодження отримало двоє дорослих та дитина. https://goo.gl/qHk4mS

Відділ комунікації поліції Запорізької області