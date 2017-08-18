У м. Запоріжжя бійці ДСНС ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

17 серпня о 09:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вулиці Каменедробильна в Шевченківському
районі м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві надвірні споруди на загальній площі 100 кв.м.
О 10:05 вогнеборці локалізували пожежу, а о 10:23 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
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