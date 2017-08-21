Рятувальники ліквідували пожежу в екосистемі на о. Хортиця

Деталі серпня 21, 2017

20 серпня о 16:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Національному заповіднику о. Хортиця виникла пожежа.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить суха трава, чагарники та хвойні дерева на площі 2 га, з них 1 га верхова пожежа.

О 17:40 вогнеборці локалізували загоряння. А о 18:00 повністю ліквідували горіння. Аби запобігти повторному загорянню вогнеборці перевірили осередки горіння на наявність тління.

Від ГУ ДСНС області залучалося 11 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу, від лісомисливського господарства 15 чоловік, від ЄЛУАШ 3 одиниці техніки та 3 чоловіка та від КСП «Запоріжзеленгосп» 4 одиниці техніки та 4 чоловіка.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян: на території області встановлено 5 клас пожежної небезпеки. Висока температура повітря, активне сонце, а також людська необачність – все це призводить до пожеж на відкритих територіях, лісах та лісопаркових зонах. Закликаємо громадян бути вкрай обережними під час відвідування природних екосистем, адже найменша жарина з вихлопної труби автомобіля, не загашений недопалок, багаття, залишене без нагляду відпочивальників, можуть спричинити велику біду.