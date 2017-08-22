Колективи Приморського району штурмують українське телебачення

Деталі серпня 22, 2017

З початку цього року творчі колективи Приморського району вже кілька разів їздили до Києва, щоб взяти участь у зйомках в студії Першого Національного телеканалу України «UΛ:Перший»

програми «Фольк-musik». Починаючи із запису новорічної програми з народною артисткою України, співачкою, телеведучою Оксаною Пекун та генеральним продюсером Першого телеканалу, заслуженим діячем мистецтв України Володимиром Коваленком, вже кілька колективів побували у Києві та записали свої виступи на престижному телешоу. А знімальна група телеканалу «UΛ:Перший» відвідала Приморський район.

Дитячий болгарський вокально-хореографічний колектив «Іскра» з Мануйлівки взяв участь у новорічній та різдвяній програмах «Фольк-musik». В кінці березня на зйомки поїхав народний фольклорно-етнографічний колектив «Сусідоньки» (керівник Коваленко В.Ф) з Новоолексіївського сільського будинку культури. Ця поїздка відбулася завдяки фінансовій допомозі Новоолексіївської сільської ради, допомогла сільрада й пошити нові сценічні костюми для 15 учасниць колективу. 17 травня гостем Першого телеканалу став вокальний фольклорний колектив «Джерело» (керівник Г.В. Станчевский) з Юр'ївського сільського будинку культури - завдяки фінансовій підтримці Юр'ївської сільської ради, спонсорській допомозі ПП Н.Г.Панченко, С.С.Параскєвова та народного депутата С.В.Валентирова. Для чоловічої групи були пошиті сценічні костюми. Колектив у програмі «Фольк-musik» записав українську народну пісню «На калині, на малині». Разом з колективом виступав і співав сольно пісню на слова Т.Г. Шевченко «Думи» Віктор Прокопович.

У новому сезоні на телеканалі «UΛ:Перший» стартує новий проект «Фольк-musik. Діти». Для нових записів відібрано два дитячі хореографічні колективи з Приморська: зразковий хореографічний колектив «Феєрверк» (керівник В.Л. Ішкова) КП «Централізована клубна система» Приморської міської ради та хореографічний колектив болгарського танцю «Приморський жар» (керівник Л.М.Мордвинова) українсько-болгарського багатопрофільного ліцею. Хореографічний колектив «Феєрверк» вже здійснив поїздку до столиці, де виконав танець «Колискова» в супроводі вокального дуету Наталії Сталєвої і Мілани Саламатіної. Поїздка до Києва відбулася завдяки спонсорської допомоги ПП О.М.Яковлєва та фінансової підтримки відділу культури Приморської міської ради.

Участь у телешоу та враження від перебування у столиці нашої держави запам’яталися всім учасникам поїздок - і дорослим, і дітям. Під час зйомок самодіяльні артисти знайомляться із такими ж як вони аматорами та з професійними артистами, відбувається обмін досвідом під час репетицій. Учасники програми «Фольк-musik» мають змогу подивилися будівлю Першого Національного, відвідати музей телестудії, отримати новий професійний досвід під час участі у зйомках.