Деталі серпня 28, 2017

Упродовж вихідних днів, з нагоди Дня Незалежності України, чимало громадян за традицією відпочиватиме на природі. Проте під час такого відпочинку люди частенько забувають

про правила пожежної безпеки, а це нажаль може призвести до пожеж. Адже в більшості випадків лісова пожежа виникає через необережність людей: непогашений сірник, кинутий недопалок тощо.

Отже, щоб запобігти негативним наслідкам від такого «відпочинку» 25 серпня співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області спільно з представниками Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства та патрульної поліції провели профілактичний рейд по лісових масивах Крутоярівського лісництва поблизу селища Розумівка. Основне завдання подібних заходів – мінімізувати в’їзд відвідувачів до лісопаркових зон у пожежонебезпечний період, а також роз’яснити населенню, що в таку спекотну погоду небезпечно відпочивати на природі біля розпаленого багаття. Фахівці ДСНС нагадали правила пожежної безпеки під час перебування на відкритій місцевості та попередили про можливі наслідки необережного відпочинку. В свою чергу, працівники лісомисливського господарства склали декілька адмінпротоколів щодо порушення правил пожежної безпеки у лісових масивах відпочивальниками.

«У лісових зонах зараз відпочиває чимало людей. Також велику небезпеку для лісових зон становлять автомобілісти, адже невелика жарина з вихлопної труби автомобіля може спричинити пожежу. Подібні рейди проводяться систематично, лісова охорона знаходиться на постійному чергуванні та переведена на підвищений рівень оперативної готовності. Хочу попрохати людей бути не байдужими, ставитись із розумінням до подібних заходів та у разі виявлення пожежі повідомляти до Служби порятунку або до представників лісового господарства», – розповів начальник Запорізького лісомисливського господарства Микола Заболотний.

«Хотілося б відмітити, що подібні рейди особливо необхідні під час пожежонебезпечного періоду. Вкрай небезпечно відвідувати лісові насадження при п’ятому класі пожежної небезпеки. Категорично заборонено звалювати та спалювати сміття у лісах та заїжджати на територію лісового фонду на автомобілі. Крім того забороняється палити та кидати не загашені сірники та недопалки у лісі, на відкритих територіях, на узбіччях автодоріг. Всі ці фактори можуть спричинити виникнення масштабної пожежі, на ліквідацію якої необхідна чимала кількість, як технічних, так і людських ресурсів», – зазначив провідний інспектор сектору техногенної безпеки ГУ ДСНС України у Запорізькій області майор служби цивільного захисту Олександр Клименко.