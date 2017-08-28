У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 49 пожеж в природних екосистемах

Деталі серпня 28, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 49 пожеж в екосистемах, з них 4 лісових. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 28 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 63 одиниці техніки та 247 вогнеборців.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків

Запорізька область: в акваторії Азовського моря врятували 2 чоловіків

26 серпня о 5:30 в акваторії Азовського моря в районі бази відпочинку «Вертольотчики» м Приморськ сталася подія на воді. На відстані 1900 м від берега на човні 2 людей віднесло в море.

Рятувальники окремого поста Аварійно-рятувального загону спецпризначення дісталися до потерпілих та доставили їх на берег. Врятовані чоловіки віком 40 та 42 років, жителі м Токмак, від медичної допомоги відмовилися.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!

м. Запоріжжя: рятувальники надали допомогу жінці, яка впала у балку

26 серпня о 21:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що по вул. Кутузова Хортицького району м Запоріжжя 25-річна жінка впала у балку, внаслідок чого отримала травми, і не змогла самостійно піднятися.

Бійці ГУ ДСНС за допомогою триколінної драбини та мотузки врятували постраждалу та передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 4 чоловіка особового складу.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

27-28 серпня на більшій частині території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас)

Прогноз погоди з 28 - 29 серпня 2017 року

по Запорізькій області

28.08.17 - Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 14-19о, вдень 25-30о.

29.08.17 – Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів, вітер північний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 20-25о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області