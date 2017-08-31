У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 16 пожеж в природних екосистемах

Деталі серпня 31, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 16 пожеж в екосистемах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 10,11 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 18 одиниць техніки та 60 вогнеборців.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Запорізька область: за минулу добу фахівці-піротехніки знешкодили 31 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

30 серпня в селищі Маріївка Мелітопольського району піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Загалом вилучено та знешкоджено 31 одиниця небезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 23 артснаряди калібру 51 мм, 4 артснаряди калібру 45 мм, 4 артснаряди калібру 23 мм.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

31 серпня - 01 вересня на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас ).



Прогноз погоди на 31 серпня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 17-22о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-14о, вдень 19-21о.

Прогноз погоди на 01 - 02 вересня 2017 року

по Запорізькій області

01.09.17 - Хмарна погода, вночі невеликий дощ, вдень дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 17-22о.

02.09.17 – Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 11-16о, вдень 20-25о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області