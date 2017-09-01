У Бердянському районі бійці ДСНС ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі вересня 01, 2017

31 серпня о 17:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вулиці Пушкіна с. Новопетрівка Бердянського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда на площі 16 кв.м.

О 18:00 вогнеборці локалізували пожежу, а о 18:20 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.

Мелітопольський район: внаслідок ДТП на автошляху «Харків – Сімферополь » загинула людина

1 вересня о 03:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Харків - Сімферополь Мелітопольського району, сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як з’ясувалось на місці події зіткнулися два легкових автомобілі ВАЗ 1111 та « Mazda 6» .

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля ВАЗ загинула на місці пригоди, водій автомобіля доставлений до Мелітопольської центральної лікарні. Підрозділом ДСНС проведено деблокування тіла загиблої з конструкцій автомобіля. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

01 вересня на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас), вдень очікується гроза.



Прогноз погоди на 01 вересня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вдень часом дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 16-21о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, часом дощ, вдень гроза, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 19-21о.

Прогноз погоди на 02 - 03 вересня 2017 року

по Запорізькій області

02.09.17 - Хмарно з проясненнями, місцями дощ, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 18-23о.

03.09.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря

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