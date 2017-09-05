Tuesday, September 05, 2017
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У м. Запоріжжя за добу вогнеборці ліквідували 2 загорання автомобілів

Деталі
вересня 05, 2017

За минулу добу у м. Запоріжжі сталось 2 загорання автомобілів. Так, 4 вересня о 12:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за адресою вул. Фінальна

горить автомобіль «VOLVO». Площа пожежі склала 1 кв.м.
а о 20:24  бійці ДСНС виїхали за адресою бул. Шевченка,  де горів  моторний відсік автомобіля «BMW» площі 1 кв. м.
У всіх випадках рятувальники ліквідували загоряння. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться слідство.
Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області всього залучалося 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу

 

Василівський  район: бійці ДСНС  ліквідували пожежу у дев’ятиповерховому  житловому  будинку
4 вересня о 10:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на 4-му поверсі, 9-ти поверхового житлового будинку  по  вул. Ентузіастів м. Дніпрорудне  Василівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті горять домашні речі та меблі  загальною площею 8 кв.м.
О 10:15 рятувальники локалізували пожежу, а о 10:50 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.


Прогноз погоди на 06 - 07 вересня 2017 року
по Запорізькій області
06.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 20-25о.
07.09.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 20-25о.


Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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