У м. Мелітополь під час пожежі вогнеборці врятували 9 людей, з них 2 дітей, ще 10 евакуйовані

Деталі вересня 07, 2017

7 вересня о 05:14 до Служби порятунку «101» від жителів п’ятиповерхового будинку по вул. Ярослава Мудрого в м. Мелітополь надійшло повідомлення про пожежу.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі житлового будинку горіла однокімнатна квартира з балконом на загальній площі 35 кв.м. Бійці ДСНС за допомогою висувної драбини та автодрабини врятували з другого поверху п’ятеро людей, з них двоє дітей, з третього поверху – четверо людей. По сходовій клітині на свіже повітря вогнеборці вивели 10 жителів будинку. Після огляду людей лікарями швидкої медичної допомоги, маму та 1,5 місячну дитину госпіталізували до дитячої лікарні. Малюк знаходиться на обстеженні в медичному закладі.

Через сильну задимленість рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. О 05:25 вогнеборці локалізували пожежу, а о 05:50 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання. В результаті пожежі вогнем пошкоджені суміжні балкони 2-го та 3-го поверхів.

Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, на момент займання в квартирі знаходився господар, який відразу вибіг не вулицю. Зі слів сусідів, чоловік вів неблагонадійний спосіб життя. Квартира була відключена від електромережі та газопостачання.

Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем господаря квартири. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Прогноз погоди на 07 вересня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 11-16о, вдень 21-26о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 12-14о, вдень 22-24о.

Прогноз погоди на 08 - 09 вересня 2017 року

по Запорізькій області

08.09.17 - Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 22-27о.

09.09.17 – Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 21-26о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області