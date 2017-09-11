Monday, September 11, 2017
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У Мелітопольському районі піротехніками ДСНС знешкоджено мінометну міну часів минулих війн

Деталі
вересня 11, 2017

7 вересня у Мелітопольському районі поблизу села Констянтинівка, місцеві жителі в полі, при проведенні земляних робіт, знайшли підозрілий предмет схожий на

вибухонебезпечний. На місце події виїхала група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення м. Запоріжжя. Рятувальники вилучили: 1 одиницю міномітної міни кал. 82 мм часів минулих війн. 8 вересня піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет шляхом підриву у спеціально встановленому місці.

 

У зв’язку з початком осінньо-польових робіт рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Правила поведінки при виявленні ВНП

- якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет – негайно повідомте місцеві органи влади та за телефонами 101 та 102. Навіть якщо ви не впевнені, що цей предмет небезпечний – краще перестрахуватися. Адже запобігти краще, ніж ліквідовувати наслідки. Окрім того, треба дочекатися приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення.

- ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Оптимально безпечна відстань – близько 500 м. Також необхідно окреслити місце знахідки за допомогою мотузки або стрічки. Проте неможна вбивати у землю кілки, адже поблизу цього місця можуть ще знаходитися снаряди.

- одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета. Удар лопати, грабель, каміння чи просто поштовх може призвести до вибуху.

- в жодному разі не пересувайте, не розбирайте, та не нагрівайте небезпечну знахідку.

- не допускайте сторонніх осіб до небезпечного предмета доки не прибули фахівці;

- категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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