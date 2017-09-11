У м. Запоріжжя на пожежі загинув 61-річний чоловік

Деталі вересня 11, 2017

10 вересня о 06:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території приватного домоволодіння по вул. Ліснича на о. Хортиця м. Запоріжжя.



Прибувши на місце, рятувальники встановили, що у літній кухні горіли домашні речі на площі 12 кв.м.

Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, сусіди побачили дим з господарчої споруди. Люди зайшли у задимлене приміщення, побачили тіло чоловіка без ознак життя та винесли його на подвір’я. Загиблим виявися 61-річний син господарки домоволодіння. До приїзду підрозділів ДСНС сусіди намагалися самостійно загасити полум’я.

О 7:11 вогнеборці локалізували займання, о 7:55 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання.

Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

ГУ ДСНС залучалися 2 одиниць техніки та 8 чоловік особового складу.

Запорізька область: на Азовському морі врятований чоловік

10 вересня о 11:32 в районі центрального пляжу на Азовському морі в місті Бердянськ сталася подія на воді.

Як з’ясувалося, чоловік на гумовому човні виплив у відкрите море, знесилився та почав подавати сигнали про допомогу.

Рятівниками КП «Рятувально-водолазна станція» БМР№1 дісталися до потерпілого та доставили його на берег. Врятований 55-річний житель села Азовське від медичної допомоги відмовився.



Прогноз погоди на 12 - 13 вересня 2017 року

по Запорізькій області

12.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 13-18о, вдень 26-31о.

13.09.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 26-31о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області