Wednesday, September 13, 2017
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У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного володіння

Деталі
вересня 13, 2017

11 вересня о 13:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Матвіївка Веселівського району.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на приватній території горять тюки з соломою вагою близько 80 т та суха трава на загальній площі близько 600 кв.м.  
О 14:50 вогнеборці локалізували пожежу, після чого шляхом перекидання то проливу копиць соломи повністю ліквідували загорання.
Завдяки злагодженим діям підрозділу ДСНС, вдалося не допустити розповсюдження вогню  на складську будівлю та солому  у тюках у кількості 4000 одиниць вагою близько 52 т.
Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася одна одиниця техніки та троє рятувальників.
Рятувальники звертаються до громадян   з проханням дотримуватись вимог правил пожежної безпеки під час зберігання зібраного врожаю (копиць соломи та сіна). Розповідайте дітям про культуру поводження з вогнем,  про категоричну заборону використовування біля копиць соломи або сінна та біля сінників відкритого вогню. Утримуйтесь від спалювання   господарчого та іншого побутового сміття на території домоволодінь. Виконання цих правил – запорука безпечного збереження місць грубих кормів та ваших матеріальних цінностей.

 

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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