У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного володіння

Деталі вересня 13, 2017

11 вересня о 13:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Матвіївка Веселівського району.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на приватній території горять тюки з соломою вагою близько 80 т та суха трава на загальній площі близько 600 кв.м.

О 14:50 вогнеборці локалізували пожежу, після чого шляхом перекидання то проливу копиць соломи повністю ліквідували загорання.

Завдяки злагодженим діям підрозділу ДСНС, вдалося не допустити розповсюдження вогню на складську будівлю та солому у тюках у кількості 4000 одиниць вагою близько 52 т.

Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалася одна одиниця техніки та троє рятувальників.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватись вимог правил пожежної безпеки під час зберігання зібраного врожаю (копиць соломи та сіна). Розповідайте дітям про культуру поводження з вогнем, про категоричну заборону використовування біля копиць соломи або сінна та біля сінників відкритого вогню. Утримуйтесь від спалювання господарчого та іншого побутового сміття на території домоволодінь. Виконання цих правил – запорука безпечного збереження місць грубих кормів та ваших матеріальних цінностей.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області