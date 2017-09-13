У Запорізькій області за добу піротехніками ДСНС знешкоджено 4 вибухонебезпечних предмета часів минулих війн

Деталі вересня 13, 2017

12 вересня в м. Запоріжжя та Новомиколаївському районі група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 4 вибухонебезпечних

предмета часів минулих війн.

А саме: 1 міномітну міну кал. 82 мм, 2 артснаряда калібру 57 мм та 152 мм та 1 одиницю іншого часів минулих війн. Піротехніки знешкодили вибухонебезпечні предмети шляхом підриву у спеціально встановленому місці.

У зв’язку з початком осінньо-польових робіт рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Правила поведінки при виявленні ВНП

- якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет – негайно повідомте місцеві органи влади та за телефонами 101 та 102. Навіть якщо ви не впевнені, що цей предмет небезпечний – краще перестрахуватися. Адже запобігти краще, ніж ліквідовувати наслідки. Окрім того, треба дочекатися приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення.

- ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Оптимально безпечна відстань – близько 500 м. Також необхідно окреслити місце знахідки за допомогою мотузки або стрічки. Проте неможна вбивати у землю кілки, адже поблизу цього місця можуть ще знаходитися снаряди.

- одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета. Удар лопати, грабель, каміння чи просто поштовх може призвести до вибуху.

- в жодному разі не пересувайте, не розбирайте, та не нагрівайте небезпечну знахідку.

- не допускайте сторонніх осіб до небезпечного предмета доки не прибули фахівці;

- категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці.

Василівський район: вогнеборці ліквідували пожежу автівки

12 вересня о 13:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Кам’янське Василівського району.

Прибувши ан місце події, встановлено, що на в’їзді до села горить легковий автомобіль ВАЗ21154 на площі 4 м кв.

Вже о 13:29 пожежу локалізували, а о 14:00 повністю ліквідували горіння.

За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Причина пожежі встановлюється. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 рятувальника.

Запорізька область: за добу вогнеборці ліквідували 32 пожежі в природних екосистемах

За добу на території Запорізької області виникло 32 пожежі в екосистемах, з них 4 лісові. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 15 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 41 одиниця техніки та 166 вогнеборців.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

З13 вересня по Запорізькій області очікується надзвичайна(5-й клас) пожежна небезпека.





Прогноз погоди на14 - 15 вересня2017 року

по Запорізькій області

14.09.17 - Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний5-10 м/с,температура повітря вночі12-17о, вдень23-28о.

15.09.17– Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температураповітря вночі12-17о, вдень25-30о.

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