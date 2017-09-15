У Веселівському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі вересня 15, 2017

13 вересня о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Кутузова смт. Веселе.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння у літній кухні горять домашні речі, меблі та обрешітка даху загальною площею 15 кв.м

О 10:00 вогнеборці локалізували пожежу, а о 11:10 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 рятувальника.



Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

З 13 вересня по Запорізькій області очікується надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз погоди на 15 - 16 вересня 2017 року

по Запорізькій області

15.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 25-30о.

16.09.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 28-33о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області