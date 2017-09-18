Monday, September 18, 2017
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У Запорізькій області на пожежі загинув господар будинку

Деталі
вересня 18, 2017

14 вересня о 15:05 від чергового Оріхівського відділу поліції надійшло повідомлення про загиблого на пожежі. Подія сталася на території одного із приватних домоволодінь

по вул. Садовій в с. Широке.
Як з’ясувалося, в кімнаті одноповерхового житлового будинку горіли постільні речі на площі 1 кв.м. Під час пожежі загинув 59-річний власник. Загорання самоліквідувалось.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Підрозділи ДСНС не залучались та не викликались.

 

Запорізька область: на пожежі травмувався чоловік
14 вересня о 15:45 від чергового Бердянської лікарні надійшло повідомлення про травмованого під час пожежі.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, подія сталася в дачному кооперативі «Дормаш» в с. Осипенко. Горіла суха трава на відкритій території на площі 0,06 га. 78-річний господар ділянки загасив вогонь самостійно, в результаті чого травмувався. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Підрозділи ДСНС не залучались та не викликались.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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