Wednesday, September 20, 2017
    .
    • .

У результаті ДТП на Запоріжжі загинув пішохід

Деталі
вересня 20, 2017

Водій маршрутного таксі в місті Запоріжжя скоїв наїзд на пішохода. В результаті аварії чоловік загинув. Відкрито кримінальне провадження. 18 вересня близько 19:30 водій маршрутного таксі 1964 року народження, рухаючись з боку вулиці Демократичної в напрямку вулиці Північне шосе, скоїв наїзд на чоловіка, який переходив проїжджу частину в районі пішохідного переходу.

Внаслідок аварії чоловік 1948 року народження від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Обставини та причини події встановлюються. Призначено ряд експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що поліцейські розшукати водія, який у жовтні 2016 року вчинив наїзд на двох людей та зник з місця події, залишивши потерпілих без допомоги. https://goo.gl/U3u3NG

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Боротьба за ЗалК триває

вересня 14, 2017

Важливо

У школу тепер можна добратися за півціни

вересня 08, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large82

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 Собака на 23 сентября

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 