Увага, розшук!

Деталі вересня 21, 2017

Мелітопольським відділом ГУНП в Запорізькій області розшукуються зниклі безвісти малолітні:

ПРИГОДА ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 2005 року народження

Прикмети: зріст близько 155 см, середньої статури, волосся коротке, темне, очі темні. Був одягнутий в костюм темного кольору, сорочку довгу світлого кольору, кросівки чорного кольору. При собі дитина має шкільний рюкзак.

ДЕМИДЕНКО АРТЕМ ЯКОВИЧ, 2006 року народження

Прикмети: зріст близько 150 см, худорлявої статури, волосся коротке, темне, очі темні. Був одягнутий в костюм темного кольору, сорочку довгу світлого кольору, кросівки чорного кольору. При собі дитина має шкільний рюкзак.

Малолітні 19 вересня самовільно залишили комунальний заклад «Мелітопольський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» та до теперішнього часу не повернулися.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження розшукуваних, просимо звертатися за номерами телефонів: +380 97 245 68 91, +380 67 618 48 97 або «102».