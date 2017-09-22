Friday, September 22, 2017
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У Запоріжжі малеча познайомилась з чотирилапими помічниками поліцейських

Деталі
вересня 22, 2017

Працівники відділу ювенальної превенції організували для дітей, позбавлених батьківського піклування, екскурсію до кінологічного центру.

20 вересня 36 дітей із комунального закладу «Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» у супроводі педагогів і працівників відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області відвідали кінологічний центр.

 

Під час заходу працівники поліції розповіли гостям про особливості роботи кінологічної служби.

Поліцейські показали дітям можливості службових собак.
Під час виступів малеча побачила на власні очі, як чотирилапі помічники правоохоронців знаходять «вибухівку», без жодних зусиль долають смугу перешкод, виходять на слід та затримують злодіїв.

Також кінологи показали дітям муляжі боєприпасів та нагадали, як себе поводити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Тож вихованці реабілітаційного центру провели день не лише цікаво, а й з користю.

Нагадаємо, поліцейські, спеціалісти служби у справах дітей та соціальні працівники провели рейд на території Пологівського району. https://goo.gl/LvxgXU

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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