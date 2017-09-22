Friday, September 22, 2017
    .
    • .

У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідовують пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі
вересня 22, 2017

21 вересня о 10:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Культурна  Комунарського району м. Запоріжжя.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будинок та прилегла територія на загальній площі 400 кв.м.
О 11:55 рятувальники локалізували загорання.
В наслідок захаращення мотлохом прибудинкової території  домоволодіння власником, пожежа ускладнилась. На даний час рятувальники проводять розбір і пролив конструкцій для повної ліквідації та запобіганню повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 6 одиниць техніки та 23 чоловік особового складу.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Боротьба за ЗалК триває

вересня 14, 2017

Важливо

У школу тепер можна добратися за півціни

вересня 08, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large82

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 Собака на 23 сентября

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 