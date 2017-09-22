У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідовують пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі вересня 22, 2017

21 вересня о 10:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Культурна Комунарського району м. Запоріжжя.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будинок та прилегла територія на загальній площі 400 кв.м.

О 11:55 рятувальники локалізували загорання.

В наслідок захаращення мотлохом прибудинкової території домоволодіння власником, пожежа ускладнилась. На даний час рятувальники проводять розбір і пролив конструкцій для повної ліквідації та запобіганню повторного займання.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 6 одиниць техніки та 23 чоловік особового складу.