ПАТ „ЗАПОРІЖГАЗ” ЗНОВУ НЕПРАВОМІРНО ПРИПИНИЛО ГАЗОПОСТАЧАННЯ МЕШКАНЦЯМ БАГАТОПОВЕРХІВОК ЗАПОРІЖЖЯ

Деталі вересня 26, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ПАТ „Запоріжгаз” на 68 тисяч гривень за зловживання

монопольним становищем на ринку розподілу природного газу. Відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції дії публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації ПАТ „Запоріжгаз”, які полягали у повній відмові мешканцям квартир №№ 3, 7, 9 будинку № 40 по вул. Вінтера, №№ 111, 115, 121, 127, 139, 145, 151, 157 будинку № 29 по вул. Героїв 93-ї бригади в наданні послуги з розподілу природного газу.

Припинення газопостачання мешканцям квартир № 3, 5, 7, 9 будинку № 40 по вул. Вінтера будо здійснено з причини встановлення товариством мешканцю квартири № 5 лічильника газу. Замість того, щоб відключити лише газові прилади споживача, який мешкає у квартирі № 5, ПАТ „Запоріжгаз” безпідставно на декілька діб позбавило мешканців квартир №№ 3, 7, 9 цього ж будинку послуг з розподілу природного газу. Мешканці квартир №№ 3, 7, 9 стали заручниками взаємовідносин ПАТ «Запоріжгаз» з мешканцем квартири № 5. Споживачі квартир №№ 3, 7, 9 не можуть нести колективну відповідальність за недопуск до газових приладів в іншому приміщенні (квартирі №5), яка не перебуває в їх власності або користуванні, так як це не передбачено чинним законодавством.

Крім того, ПАТ „Запоріжгаз” протягом 35 діб не надавав мешканцям квартир №№ 111, 115, 121, 127, 139, 145, 151, 157 будинку № 29 по вул. Героїв 93 бригади послугу з розподілу природного газу. В квітні 2017 року працівниками товариства проводились роботи з планового технічного обслуговування та з планової перевірки щільності споруд систем газопостачання будинку. Вже 27 квітня 2017 року працівники ПАТ „Запоріжгаз” знали, що нещільність системи газопостачання знаходилась в квартирі № 133, проте фахівцями товариства до 30 травня 2017 року не було застосовано будь-яких заходів для відновлення газопостачання мешканцям квартир №№ 111, 115, 121, 127, 139, 145, 151, 157.

Мешканці будинку, під’їзду, стояка не повинні бути заручниками ситуації та нести відповідальність за невиконання окремим споживачем (мешканцем окремої квартири, з яким укладено договір) своїх обов’язків.

Слід зазначити, що подібні дії ПАТ «Запоріжгаз» мають системний характер, у липні 2017 року відділення оштрафувало ПАТ „Запоріжгаз” на 68 тисяч гривень за аналогічні дії.



www.amc.gov.ua



Прес-служба

ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО Тел.: (061) 239-06-74

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ Факс: (061) 224-61-65

АНТИМОНОПОЛЬНОГО

КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, к. 716 А E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.