Thursday, September 28, 2017
    .
    • .

У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу надвірних споруд

Деталі
вересня 28, 2017

26 вересня  о 08:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Преображенка Оріхівського району виникла пожежа.


Прибувши на місце пожежі рятувальники встановили, що за вказаною  адресою горить дві надвірні споруди загальною площею 18 кв. м. та існує загроза перекидання вогню на близько розташований житловий будинок.  Тому робота рятувальників відбувалась у двох напрямках: захист будинку та гасіння пожежі.
Вже  08:37 локалізували, а ліквідовано о 09:30.
Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електропроводки.
ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
  

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Боротьба за ЗалК триває

вересня 14, 2017

Важливо

У школу тепер можна добратися за півціни

вересня 08, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large82

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 Собака на 23 сентября

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 