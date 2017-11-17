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Запорізькі правоохоронці виявили захоронені боєприпаси

Деталі
листопада 17, 2017

Під час профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації, виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної

зброї, боєприпасів та вибухівки працівники поліції та Служби безпеки виявили у Запоріжжі схрон боєприпасів.
14 листопада працівники сектору карного розшуку Комунарського відділення Дніпровського відділу поліції в Запорізькій області та Служби безпеки України області біля покинутої будівлі неподалік вулиці Дослідна Станція виявили схованку боєприпасів.

 

Правоохоронці вилучили 1 підствольну осколкову гранату ВОГ25-П, 2 гранати ПГ-9, 13 осколкових гранат ВОГ-17, 2 патрони калібру 30 мм та 2 стартові двигуни до гранати Р9.

Вилучені боєприпаси направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.

Всього за 10 місяців 2017 року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області вилучили 48466 боєприпасів.

Нагадаємо, що в Більмацькому районі працівники поліції вилучили 40 гранат, понад 200 набоїв та більше 2 кілограмів тротилу.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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