У Запорізькій області внаслідок ДТП загинули дві людини

Деталі листопада 20, 2017

17 листопада по вулиці Овчаренко м. Оріхів сталася дорожньо-транспортна пригода.

Автомобіль ГАЗ 5309 зіткнувся з автомобілем

ВАЗ 2109. Внаслідок чого водій та пасажирка легкового автомобіля загинули на місці події. Працівники ГУ ДСНС за допомогою гідравлічних ножиць “HOLMATRO” вилучили тіло водія ВАЗ 2109 та передали працівникам поліції. Водію вантажного автомобіля медична допомога не знадобилась.

Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

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