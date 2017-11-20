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У м. Енергодар рятувальники ліквідували пожежу у торговому комплексі

Деталі
листопада 20, 2017

18 листопада о 06:27 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у торговому комплексі по вул. Українська м. Енергодар. На місці події

рятувальники встановили, що загоряння виникло в одному із нещодавно відкритих торгових приміщень комплексу, який має загальну площу 800 кв.м. Завдяки оперативним діям вогнеборців та правильно обраному напрямку гасіння пожежі вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більш значну площу і ліквідувати пожежу у тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття підрозділів, а саме - 75 кв.м. Інші торговельні зали комплексу не ушкоджені. Враховуючи ранній час доби, відвідувачі у торговому комплексі відсутні, тому постраждалих внаслідок пожежі не було. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Вже через 20 хвилин після прибуття, о 06:52 вогнеборці локалізували пожежу, а о 07:27 повністю ліквідували.
Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу.

 

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