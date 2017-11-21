У м. Запоріжжя рятувальники надали допомогу у піднятті перекинутого внаслідок ДТП автомобіля

Деталі листопада 21, 2017

Рятувальники надали допомогу у піднятті перекинутого внаслідок ДТП автомобіля. За допомогою автокрану бійці Аварійно-рятувального загону спецпризначення

підняли вантажівку та поставили її на колеса.

Нагадаємо, що 19 листопада водій вантажного автомобіля «КрАЗ» не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб перекинувся.

Рятувальники спільно з аварійно-рятувальною службою «Кобра» вирізали з кабіни постраждалого пасажира та тіло загиблого водія.

Від ГУ ДСНС залучалися 4 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.



Прогноз погоди на 21 – 22 листопада 2017 року

по Запорізькій області

21.11.17 - Хмарно з проясненнями, вночі слабкі опади, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 1-6о тепла.

22.11.17 - Хмарно з проясненнями, часом опади, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 3о морозу до 2о тепла, вдень 0-5о.



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